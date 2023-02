Cantor Latino pode ter imóvel penhorado para quitar dívida

13/02/2023 | 14:10



Agora vai ficar difícil de ter uma festa no apê! Segundo informações do jornalista Alcelmo Gois, Latino pode ter o imóvel de sua família penhorado como forma e quitar uma dívida. A propriedade do cantor fica localizada no condômino Quintas do Rio, na Barra da Tijuca.

A administração do local estaria cobrando a taxa de condomínio, que deveria ser paga mensalmente, desde o ano de 2016. O processo inicialmente indicava uma dívida era de 107 mil reais, que hoje supera o valor de 530 mil.

O jornalista ainda informa que a Sétima Vara Cível do Rio de Janeiro já ordenou a avaliação do imóvel de Latino, que poderá ser usado como forma de pagamento.