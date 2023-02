Em comercial do Super Bowl, Ben Affleck vende donuts por um dólar e Jennifer Lopez provoca: É isso o que você faz quando diz que vai trabalhar o dia todo?

13/02/2023 | 13:11



Já imaginou ir comprar uma rosquinha de café da manhã e dar de cara com Ben Affleck trabalhando como atendente? No último domingo, dia 12, durante o Super Bowl, o ator protagonizou um comercial para lá de hilário ao deixar a vida luxuosa e arregaçar as mangas no Dunkin' Donuts.

No vídeo, Affleck atende o drive-thru da loja e serve os clientes com as guloseimas. Contudo, em determinado momento, uma motorista especial estacional o carro na cabine do artista: Jennifer Lopez.

A cantora, é claro, não perdeu a oportunidade de provocar o marido e, depois de abaixar a janela do veículo, disparou:

- O que você está fazendo? É isso que você faz quando diz que vai trabalhar o dia todo?

Em entrevista exclusiva à People, o ator contou que o comercial foi desenvolvido pela sua produtora, Artists Equity, criada com o amigo de longa data Matt Damon.

Eu acho que as pessoas já pensam que eu trabalho para a Dunkin. Acho que me associei a isso, e parecia uma oportunidade divertida de brincar e uma chance de voltar aqui para filmar em casa, em Boston.