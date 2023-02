Tom Brady não estaria pensando em mudar o status de solteiro tão cedo

13/02/2023 | 13:10



Desde que foi anunciado a separação com Gisele Bündchen, Tom Brady continua solteirão e, segundo o Page Six, o ex-atleta de futebol americano não está nem pensando em trocar este status tão cedo. Pois é, o loiro não está na pista para negócios.

De acordo com a publicação, Tom Brady estaria bastante focado em passar seu tempo com os filhos que tem com a modelo e os amigos até estão tentando bancar o cupido e apresentar pessoas novas para ele, mas parece que o ex jogador do Tampa Bay Buccaneers está realmente focado em curtir as crianças.

- Brady deu tudo o que tinha em sua última temporada na NFL, mas agora está pronto para dar tudo para sua família e sua nova vida. Seus filhos foram a razão pela qual ele tomou essa decisão. Ele não está namorando ninguém formalmente agora. Seus amigos querem armar para ele, mas ele só pensa nas crianças. Ele nunca pensou que ele e Gisele iriam se divorciar. Ele não queria o divórcio.

Vale dizer que, enquanto isso, Gisele decidiu tomar um rumo diferente e estaria vivendo um affair com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.