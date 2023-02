Saque-aniversário é engodo porque atrapalha a lógica da indústria, diz Marinho

13/02/2023 | 12:48



O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um engodo. O dirigente da pasta foi alvo de críticas ao defender o fim da modalidade. "Acho que o saque-aniversário é um engodo porque atrapalha a lógica da indústria, porque vai enfraquecendo o fundo para investimento", disse o ministro durante reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Os recursos do FGTS são utilizados pelo governo federal para financiar programas de habitação e obras de saneamento e infraestrutura.

Ele também voltou a dizer que o saque-aniversário prejudica a função do fundo de servir como uma poupança para proteger o trabalhador na demissão. A possibilidade de pôr fim à medida gerou insatisfação no mercado, já que diversos empregados aderiram a empréstimos tendo o saque como garantia.

'Mercado nervoso'

"Estou sendo atacado pelo povo do chamado mercado, mas aqui somos mercado não somos?", disse, ao defender a revisão da modalidade. "Pessoal dos bancos está muito nervoso". No encontro, o ministro pediu apoio da indústria para enfrentar o tema.