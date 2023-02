'Até sistema financeiro vê que Selic a 13,75% não está certo', diz Marinho

13/02/2023 | 12:28



O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira, 13, que até o sistema financeiro brasileiro enxerga que "não está certo" manter a taxa básico de juros, a Selic, a 13,75% e que a "mão está pesada demais".

Ele afirmou que existe um movimento em sintonia para trabalhar no processo de sensibilização da direção dos membros do Banco Central, visando a redução da taxa que, segundo ele, compromete o desenvolvimento econômico do País. O patamar da Selic virou alvo de críticas por parte do governo federal e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Banco Central autônomo para quê? Acho que para poder garantir que não tem influência indevida de governo no processo de estabelecimento das políticas, e não ao contrário", disse Marinho durante reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), reforçando que é preciso juntar forças nesse processo. "Juro de fato atrapalha", emendou.

Ao se referir às críticas feitas por Lula à Selic, Marinho lembrou que, no passado, o então vice-presidente José de Alencar era o "porta voz" oficial nas queixas em relação ao patamar dos juros.