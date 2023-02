Produção de motos sobe 46,7% em janeiro ante mesmo mês de 2022, diz Abraciclo

13/02/2023 | 12:21



A indústria de motocicletas começou 2023 com o melhor janeiro em produção em nove anos. No total, 122,9 mil motos foram produzidas no mês passado, o que representa um crescimento de 46,7% frente ao volume de janeiro do ano passado.

O salto é explicado pela normalização da produção nas fábricas, já que, nos últimos dois anos, janeiro foi marcado por restrições da pandemia. Na comparação com dezembro, mês de férias coletivas, o crescimento da produção foi de 44,4%.

Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 13, pela Abraciclo, entidade que representa as montadoras instaladas no polo industrial de Manaus, onde está concentrada a produção nacional do veículo de duas rodas. Foi o melhor resultado para o mês desde 2014, quando 146,6 mil motocicletas saíram das linhas de montagem.

"Tanto o início de 2021 como o de 2022 foram marcados pela pandemia, que impôs restrições ao funcionamento das fábricas e freou a produção", comentou o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian. "Agora, estamos acelerando o ritmo de produção para atender a demanda que se mantém em alta", acrescenta.

As previsões da Abraciclo, anunciadas no mês passado, apontam a um crescimento de 9,7% da produção de motos no total deste ano, com 1,55 milhão de unidades produzidas até dezembro. Se confirmado o prognóstico, a indústria de motos voltará ao patamar de produção de nove anos atrás.