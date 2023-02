Mãe biológica de Jojo Todynho defende Lucas Souza e xinga filha: Ela se acha a rainha da cocada preta

13/02/2023 | 12:10



Ao que parece, a treta entre Jojo Todynho e Lucas Souza está longe de terminar! Logo depois que o ex-militar disse que o casamento com a cantora terminou porque ela trocava mensagens com outro homem, enquanto Jojo rebateu dizendo que tentou engravidar, mas Lucas tinha problemas de reprodução, a colunista Fábia Oliveira descobriu outro babado. A mãe biológica da artista não só ficou do lado do ex-genro como também a xingou.

De acordo com a jornalista, no dia 15 de dezembro de 2022, pouco tempo depois que Jojo pediu uma medida protetiva contra Lucas, ele ligou para ex-sogra, com que Jojo levou mais de 20 anos para ter contato. Na ligação, ele desabafou sobre o divórcio.

- Dona Ione, a gente brigou. Eu xinguei ela, ela me xingou. Aí ela foi na delegacia dar queixa e pediu uma medida protetiva contra mim.

E a mulher respondeu, xingando a filha:

- Deixa ela para lá. Ela falou tantas coisas de mim, que eu tive que engolir e eu deixei ela para lá. Ela é uma ordin***a. Quem orientou ela a isso? Ela vai acabar com a sua vida, orientada pelo inferno. Eu falo isso para você, mas você não ouve. Ela é uma mulher tola, nem eu mexo com mulher tola. Ela está sendo mal orientada, mal assessorada. Ela não tem sabedoria, entende isso. Ela se acha a rainha da cocada preta.

Eita!