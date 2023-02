Charge - 13 de fevereiro de 2023

Seri



13/02/2023 | 12:05



No Grande ABC, pelo menos, 11 mil procedimentos cirúrgicos estão represados. O tamanho da fila é maior. O volume apurado pelo Diário na região considera informações disponibilizadas pelas Prefeituras de Santo André, São Bernardo e Mauá – referentes às cirurgias agendadas em unidades municipais – e em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – com procedimentos encaminhados a referências estaduais. As Prefeituras de São Caetano e de Diadema e a Secretaria de Saúde do Governo do Estado não forneceram dados à reportagem.