Como fazer apostas em jogos de eSports?

13/02/2023 | 11:55



Fazer apostas em eSports pode aumentar as possibilidades de diversão para aqueles que já gostam de fazer apostas esportivas, pois abre uma gama totalmente nova de oportunidades, mesmo para os iniciantes. Afinal, você encontrará diferentes mercados de apostas nesse nicho em plataformas como a ggbet.

A seguir, você conhece e entende melhor a respeito do universo de apostas nos esportes eletrônicos.

Como apostar em eSports

Vale destacar que apostas em esportes eletrônicos é muito semelhante a apostar nos resultados de eventos esportivos tradicionais. Em geral, as casas de apostas estão abrindo cada vez mais espaços para esta tendência. Afinal, os jogadores experientes e os eventos milionários são apenas alguns dos aspectos que atraem adeptos e torcedores.

Além disso, assim como não é necessário jogar futebol para começar a apostar no esporte, também não é necessário ser proficiente em jogos eletrônicos para apostar em eSports. Em outras palavras, compreender as principais regras e o contexto de cada jogo ajuda a tomar decisões. Entretanto, não é preciso ser um especialista para começar a se divertir com isso.

Como praticamente todas as melhores plataformas do setor têm uma seção exclusiva de eSports, é muito fácil realizar operações. Já a respeito das mais diversas formas de apostas, vai depender de cada jogo, pois cada um tem suas peculiaridades.

O que é eSports?

Antes de começar, é preciso entender o que é o eSport. Também conhecido como esportes eletrônicos, esportes virtuais ou ciberesportes, a modalidade nada mais é do que competições envolvendo jogos digitais.

Há atletas e equipes especializadas em esportes eletrônicos, assim como ligar e campeonatos que reúnes os melhores jogadores de todo o mundo. Inclusive, algumas partidas são transmitidas em canais esportivos na televisão, além de atrair grande audiência no YouTube e outras plataformas de transmissão ao vivo.

Como posso apostar?

Para apostar no eSports, você deve criar uma conta em uma casa de apostas online. Para isso, é preciso ser maior de 18 anos. Outra exigência é a realização de um primeiro depósito para ativar a conta. Lembre-se que, na maioria das casas de apostas, os novos clientes podem acessar um bom bônus de boas-vindas, geralmente convertido em crédito para apostas.

Os novos usuários precisam apresentar nome, e-mail, endereço e outros dados pessoais. Os métodos de depósito e saque também são muito práticos para os jogadores, incluindo boletos bancários, cartões de crédito e transferências bancárias. O tempo de processamento de pagamentos pode variar, mas, normalmente, poucos minutos após o depósito já é possível começar a se divertir.

Posso apostar no celular?

As principais casas de apostas têm aplicações para dispositivos móveis, disponíveis para download nos respectivos sites. Entretanto, mesmo sem nenhum aplicativo, você pode apostar no eSports diretamente no navegador do celular.

Como os eSports funcionam

Você deve estar se perguntando como são calculadas as probabilidades para esta modalidade. Da mesma forma que as apostas esportivas, as probabilidades de apostas nos eSports se baseiam nas tendências e estatísticas das equipes e dos jogadores. Em outras palavras, para apostas em League of Legends, por exemplo, o jogador encontrará diferentes cotações e terá que interpretá-las para as melhores decisões de apostas.

Apostas: principais mercados

Os sites de apostas podem oferecer mercados de apostas muito diferentes, dependendo do jogo ou do torneio. Abaixo, você descobre os mais comuns:

– Money line: é o tipo mais simples de aposta, no qual o jogador indica quem será o time vencedor de um evento.

– Vencedor da partida: uma maneira de apostar no time vencedor.

– Resultado da partida: aqui, outros cenários também entram nas variáveis, tais como um empate.

– Resultado correto: aqui indica-se o resultado correto de um evento.

– Over/under: nesse tipo de aposta, o jogador indica, em um determinado cenário, se o número de pontos ou outro mercado estará acima ou abaixo de algum parâmetro decidido pelo agente de apostas. Por exemplo, se uma determinada equipe vai marcar mais de X pontos no evento.

– Equipe vencedora do torneio: em algumas ligas, há também apostas de longo prazo, que contemplam o torneio como um todo. Um dos exemplos é uma aposta em quem vai ganhar o evento.

– Apostas ao vivo: é possível, ainda, apostar em eSports ao vivo, enquanto o evento em questão ainda está em andamento.

No geral, o mercado de apostas depende do site no qual o jogador pretende registrar suas previsões e do tipo de jogo e torneio. Como em outros esportes, as probabilidades são constantemente atualizadas, refletindo as mudanças nas estatísticas das equipes e dos competidores.

É legal apostar no eSports?

Não é proibido apostar em esportes e eSports. Entretanto, os sites precisam ser registrados e licenciados em um país que permita apostas e cassinos. Afinal, as apostas em eSports são muito semelhantes às apostas em esportes tradicionais.

A melhor maneira de apostar

A maneira mais simples e comum de fazer apostas no eSports é apostar nas equipes vencedoras. Em uma partida, é possível escolher o time X ou o time Y para ganhar. Agora, se você quiser fazer uma aposta futura, você pode escolher o time Z para ganhar o campeonato X.

Lembre-se de que cada modalidade tem uma especificidade. No futebol virtual, uma das mais populares é o número de gols, por exemplo. Você também pode optar pela over/under de um certo número de gols. Em CS: GO (Counter Strike), uma das opções mais populares é o número de mapas. E assim, cada jogo tem suas diferentes opções de apostas.