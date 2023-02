Messi e Mbappé voltam a treinar e são relacionados para PSG x Bayern de Munique

13/02/2023 | 11:48



Desfalques do Paris Saint-Germain nos últimos dias, os atacantes Lionel Messi e Kylian Mbappé participaram do treinamento desta segunda-feira sob o comando do técnico Christophe Galtier e foram relacionados para a partida contra o Bayern de Munique, marcada para as 17 horas desta terça, no Parque dos Príncipes. O duelo é válido pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mbappé lesionou a coxa esquerda no dia 1º de fevereiro, ainda nos primeiros minutos da vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês. Ao comunicar a lesão, o departamento médico do PSG estipulou até três semanas para a recuperação do astro francês. Ele voltou a treinar no domingo e foi ao gramado novamente nesta segunda, mas isso não assegura sua participação na partida. A tendência é que comece no banco de reservas.

Messi, por sua vez, acusou dores após a eliminação para o Olympique de Marselha, na Copa da França, e não esteve em campo na derrota por 3 a 1 para o Monaco, no sábado. O PSG informou que o argentino teve de ser preservado do jogo e dos treinos por causa de pancadas recebidas na coxa, mas já previa que ele retomasse os trabalhos na segunda-feira, por isso o mais provável é que esteja entre os titulares no duelo com o Bayern.

Além da dupla de atacantes, Christophe Galtier voltará a contar com o volante Marco Verratti, também desfalque contra o Monaco, pois estava com um desconforto no quadril. Após ser liberado para voltar a treinar ainda no domingo, o italiano deve começar jogando no Parque dos Príncipes.