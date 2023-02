Bruna Biancardi visita loja de vestidos de noiva e fermenta rumores de possível noivado com Neymar Jr.

13/02/2023 | 11:10



Será que vem casamento por aí? Não faz muito tempo que Bruna Biancardi foi vista em um cartório e os fãs suspeitaram que ela e Neymar Jr. estariam pensando em dar o próximo passo no relacionamento. Agora, a influenciadora digital visitou uma loja de vestidos de noiva em Paris, na França, fermentando ainda mais os rumores.

Nos Stories, a namorada do atleta fez um tour no brechó de luxo, mostrando que o estabelecimento tinha um andar somente para roupas e acessórios de casamento. E ela não estava sozinha! Bianca Coimbra, esposa de um dos amigos de Neymar, acompanhou Bruna no passeio.

Bora ver uns vestidos de noiva em Paris, disse Coimbra.