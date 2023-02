Em momento raro, Lucas Lima mostra filho com Sandy lendo gibi na rede: Minha coisa favorita

13/02/2023 | 11:10



Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, já está com oito anos de idade. Mas o fato de ele só aparecer em momentos raros ao lado dos pais - e de até hoje seu rosto não ser divulgado -, faz com que toda vez que ele surge de alguma forma cause o maior bafafá. E foi exatamente isso que aconteceu quando o músico mostrou um momento entre pai e filho enquanto os dois liam deitados na rede.

Na legenda da publicação, feita no Instagram, Lucas lamentou que terá que sair em viagem e, por isso, ficará distante do pequeno por dez dias.

Respirando fundo e criando coragem porque vou ficar longe desse tranqueirinha por dez dias. De tudo que tem no mundo, ficar na rede lendo com meu piá é se pá minha coisa favorita. E eu gosto muito de muita coisa. Sonhos não vem de graça. Bora tirar força do amor infinito.