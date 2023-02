Danielle Deadwyler cita racismo e misoginia contra mulheres negras no Oscar

13/02/2023 | 11:06



Danielle Deadwyler diz que o racismo e a misoginia desempenharam um papel fundamental nas indicações ao Oscar deste ano, no qual ela e Viola Davis foram negligenciadas na categoria de melhor atriz. Quando se esperavam as indicações, divulgadas no mês passado, Deadwyler foi amplamente vista como uma provável indicada por sua atuação elogiada como Mamie Till-Mobley em Till - A Busca por Justiça, que entrou em cartaz na quinta-feira passada, dia 9, nos cinemas brasileiros. Mas a categoria de melhor atriz, talvez a mais concorrida deste ano, não saiu como o esperado: tanto Deadwyler quanto Davis ficaram de fora.

Viola Davis, quatro vezes indicada ao Oscar e uma vez vencedora por sua atuação em Um Limite entre Nós, foi celebrada pelo épico histórico A Mulher Rei. Deadwyler foi indicado ao Screen Actors Guild Awards e ao Bafta (o prêmio do cinema inglês) na corrida para as indicações ao Oscar, e ganhou o prêmio de melhor atuação principal no Gotham Awards.

O fato de duas atrizes negras proeminentes estarem entre os desprezos mais marcantes foi visto por alguns como um reflexo do preconceito racial na indústria cinematográfica. No dia seguinte às indicações ao Oscar, a diretora de Till, Chinonye Chukwu, postou no Instagram: "vivemos em um mundo e trabalhamos em uma indústria que são tão agressivamente comprometidas em defender a brancura e perpetuar uma 'misoginoir' descarada em relação às mulheres negras".

'Misoginoir', termo cunhado pela autora e ativista feminista negra Moya Bailey, refere-se à misoginia e ao preconceito dirigido às mulheres negras.

Questionada sobre sua reação a esse comentário em um episódio do podcast Kermode & Mayo's Take, postado na sexta-feira, Danielle Deadwyler concordou fortemente com Chukwu. "Estamos falando de pessoas que talvez tenham optado por não ver o filme - estamos falando de 'misoginoir' - como se viesse de todas as formas, seja direta ou indireta", disse Deadwyler. "Isso impacta quem somos."

"Acho que a questão é mais sobre as pessoas que vivem na branquitude, a avaliação dos brancos sobre os espaços pelos quais são privilegiados", acrescentou Danielle Deadwyler. "Vimos que existe na esfera governamental - pode existir na social, seja global ou nacional".

O fato de Deadwyler e Viola Davis terem sido esquecidas em uma indicação ao Oscar é parte do que alimentou a reação inicial à campanha popular repleta de estrelas para a atriz Andrea Riseborough. Depois de uma série de exibições de celebridades (uma característica regular da temporada de premiações de Hollywood), Riseborough inesperadamente conseguiu uma indicação por sua atuação no drama independente To Leslie, ao lado de Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde) e Michelle Williams (Os Fabelmans).

Depois que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma investigação sobre a campanha de Andrea Riseborough, não encontrou razão para rescindir sua indicação ou tomar qualquer outra ação - embora Bill Kramer, presidente da academia, tenha dito que algumas mídias sociais e táticas de campanha de divulgação "causaram preocupação."

Mas a conversa continuou sobre como dinheiro, raça, status e conexões podem influenciar as campanhas de premiação. A diretora de A Mulher Rei, Gina Prince-Bythewood, disse no início desta semana que questionou como as pessoas na indústria cinematográfica estão usando seu capital social.

"As pessoas gostam de dizer: 'Bem, Viola e Danielle tinham estúdios por trás delas.' Mas vimos claramente que o capital social é mais valioso do que isso", disse Prince-Bythewood ao The Hollywood Reporter. "Esse tipo de poder é exercido de forma mais casual nos círculos sociais, onde as pessoas são seus amigos ou conhecidos. Pode haver diversidade em seus sets, mas não em suas vidas. E nós, mulheres negras nessa indústria, não temos esse poder."

Deadwyler, a quem a Associated Press nomeou um dos artistas inovadores do ano passado, disse no podcast que era responsabilidade de todos garantir um campo de jogo igualitário.

"Ninguém está isento de não participar do racismo e de não saber que existe a possibilidade de seu efeito prolongado nos espaços e na instituição", disse a atriz. Fonte: Associated Press.