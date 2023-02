Grande ABC tem 454 empregos disponíveis nesta semana; veja as vagas

Da Redação



13/02/2023 | 11:04



Cinco cidades do Grande ABC iniciam esta semana com um total de 454 vagas abertas para os profissionais em busca de uma recolocação profissional, As oportunidades estão nas áreas administrativa, varejo, comércio, nas indústrias e no segmento logístico. O maior número de vagas está disponível no CTR (Centro de Trabalho e Renda) de São Bernardo, com 235 chances de trabalho. Destes, 40 são destinadas para atendente de lanchonete para o público PCD (pessoas com deficiência). Ainda há outras 22 para auxiliar de logística e mais 20 postos de trabalho de auxiliar operacional de logística.



O CPTR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com outros 87 empregos. Entre as funções de maior destaque, estão os vendedores de porta a porta, com 20 vagas. As funções de operador de caixa e auxiliar de limpeza oferecem 20 oportunidades cada. Os interessados na recolocação podem ir até a Praça IV Centenário, 01, Centro da cidade, de segunda à sexta-feira, das 10h às 15h.



Já o CPTR de Mauá tem outras 77 oportunidades. Entre as funções de maior destaque em meio a essas vagas, representante comercial, operador de empilhadeira, auxiliar operacional de fundição e costureira. O endereço é a Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta. O funcionamento vai das 8h às 17h.



O programa Emprega Diadema está com 40 empregos disponíveis em toda a cidade. Entre as áreas, destacam-se auxiliar de embalagem, mecânico, motorista e estágios em química, administração e engenharia civil. Para pessoas com deficiência, a maioria das oportunidades é para área de atendimento ao cliente. Os interessados em busca de uma recolocação profissional podem procurar pela internet, através do site https://emprega.diadema.sp.gov.br.



O PAT de Ribeirão Pires (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferece mais 15 empregos para motoristas, balconistas e costureiras. Os interessados devem ir à unidade, situada à Avenida Capitão José Galo, 55, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.