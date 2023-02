Multi+, streaming da ex-Multilaser, ganha novos planos e pacotes

Da Redação

Do 33Giga



13/02/2023 | 10:55



A Multi+, serviço de streaming da Multi (ex-Multilaser) anunciou novos pacotes e planos. As alterações de valores e atrações já estão em vigor.

O pacote básico, Multi+ Light, de R$ 9,90, foi turbinado. Agora, ele também passa a oferecer transmissão da Fórmula 1 e conteúdos da Cisneros Media e Europa Filmes, além de novelas latino-americanas de outros estúdios.

Além disso, com as novidades, o pacote Multi+ Pipoca contará com o Paramount+, que tem as séries de produção internacional “Yellowstone” e “Halo”. Já o Multi+ Club agregará oito canais NewCo que oferecem conteúdos especializados em cultura e Fórmula 1.

Além de manter mais de 11.000 horas do formato anterior, entre eles o Paramount+ com séries de grande audiência global e nacional como Yellowstone e Tulsa King (primeira série com Sylvester Stallone), o Multi+ Família ganhará reforço com o HBO Max responsável pela distribuição da série “Velma”, personagem do desenho Scooby Doo e da festejada The Last of Us.

A atualização também oferece os canais NEWCO, com conteúdos de jornalismo, entretenimento, gastronomia e esportes, incluindo as transmissões da F1.

Já o Multi+ Premium contempla DGo (ex-DirecTV Go), que disponibiliza canais de esportes, de notícias e um acervo próprio de filmes e séries.

Além da opção de download na Play Store e Apple Store, a Multi+ seguirá sendo inserida gradativamente em todas as linhas de dispositivos de fabricação da empresa, tais como tablets, computadores e smartphones.

Confira abaixo os planos atualizados.