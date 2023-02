Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 12/02/2023

Coluna Social



13/02/2023 | 10:28



Semana dedicada à conscientização

Em meio a aproximação do Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantojuvenil, a Casa Ronald ABC, com apoio da Fundação ABC, promoverá uma semana dedicada ao conhecimento da doença, entre os dias 13 e 17. A ação será repleta de interação com equipe de enfermagem, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição, dando oportunidade para tirar dúvidas e somar esforços na causa. Além disso, a iniciativa também traz solidariedade. Para participar é necessário realizar inscrição com a doação de um litro de leite.

A diretora executiva Leila Lopes do instituto marcou presença nos estúdios do DGABC TV para conversar sobre esta e as demais iniciativas sociais planejadas. “Não somos só uma casa de apoio, nós prestamos atenção integral para todos em vulnerabilidade”, salienta. Confira a entrevista completa.

Memorável

Comemorar a vida é sempre um momento especial e para o vereador andreense Lucas Zacarias a emoção veio em dobro. A felicidade em abraçar a paternidade, somada aos 33 anos completos, marcou a energia da festa. Ao lado da esposa, Nayara Cruz, e da filha, Maria Antônia, o aniversariante recebeu familiares e amigos para o brinde. Claro que não pode faltar o tradicional desejo ao soprar as velas do bolo. “O amor que transborda em mim me dá forças para continuar ajudando ao próximo e nossa cidade”, revela.

Folia pet

Alegria de Carnaval chega para animar a manhã do dia 18 para os pets, através do Blocão, no Parque Celso Daniel, em Santo André. Organizada pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria do Meio Ambiente, a ação reunirá a comunidade pet com atividades de lazer, em prol da promoção de qualidade de vida, sobretudo do incentivo à interação social do animal. A concentração da Folia tem duração das 9h às 12h, com direito a sorteios.

Respeitável público

Acrobacias, arlequins e magia circense regam o espetáculo Vida de Circo, no Teatro Municipal de Mauá, dia 16. A apresentação convida o público a conhecer o cotidiano dos que vivem do entretenimento sob as lonas. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes da sessão, sendo possível assistir às 15h ou às 17h. E detalhe: ambas exibições contam com interpretação simultânea de Libras.

Conquistas

Atleta ribeirão-pirense de beach tennis César Kamoto de Menezes, 17 anos, fez uma escolha importante para a carreira ao fechar contrato com as marcas Mormaii e a Arena 40 Graus, a fim de aprimorar suas técnicas. O jovem também pratica tênis de mesa e foi campeão nacional na modalidade, além de representar a Seleção Brasileira nas competições. “Partilhar esse momento tão feliz com ele, é uma gratificação enorme para nossa família’’, destaca o pai do adolescente, Sharles Menezes.

Mont Cristo Restaurante lança cardápio especial para almoço

Denominado Sugestão do Chef, o lançamento do menu do Mont Cristo Restaurante Wine Bar promete se tornar referência no Grande ABC, com uma junção de sabores, atendimento e ambiente que dispensa apresentações. Quem já esteve pelo endereço na Rua das Figueiras, 631, no bairro Jardim, em Santo André, sabe o que estou me referindo. Se ainda não teve a oportunidade de viver a experiência já agenda com amigos e familiares e vá conhecer.

Quanto ao novo cardápio para a hora do almoço, eu tive a honra de participar da sessão de fotos e já estou com água na boca. Vamos aos detalhes: é possível escolher a salada, o prato principal, acompanhamento e a sobremesa. As delícias passeiam por Pescada Cambucu ao molho de alcaparras, Escalope de Mignon, Chorizo Grelhado e Ravioli Recheado com Búfala ao molho branco ou pomodoro. Para compor alguns itens, como legumes, espaguete, batata, arroz e cremes de milho e espinafre. Para fechar a pedida que terá o custo de R$ 99 por pessoa, doces, que variam de creme de papaya, fruta da estação e sorvete de creme ao mousse inglês.

A boa notícia já é válida para esta semana, de segunda a sexta, que traz também mais uma novidade. Terça-feira é Valentine’s Day, um dia que tem feito parte do calendário do brasileiro e traz a paixão como ponto forte da comemoração, terá sabor especial no Mont Cristo. Com direito a drink autoral de edição limitada e com o nome Pink Lady, mas, neste momento, podemos chamar de Drink do Amor, até porque sei que tem toque afrodisíaco secreto. Dentre os ingredientes, gin pink strawberry, acquafaba e cereja de bologna amarena. Pelo clique, além de delicioso é lindo. Bom, convite não falta para você aproveitar o Mont Cristo Restaurante Wine Bar, não é mesmo? Ah, depois me conta o que achou da adega. Espetáculo à parte.

QOD Barber Shop inaugura unidade em São Bernardo

Sofisticação e elegância dos clássicos anos 20 e 30 chegaram à Avenida Senador Vergueiro, 506, em São Bernardo, com a inauguração da QBS (QOD Barber Shop). No dia 4 de fevereiro, eu estive por lá, na festa de lançamento, e conferi todos os detalhes do novo ponto de cuidados masculinos.

O espaço é ambientado pelos cenários europeus da década, relembrando os Hiddens Places da Inglaterra. Aliás, a pegada “secret” pode ser encontrada no andar debaixo onde é possível degustar charutos e bar com bebidas singulares, além de uma excelente mesa de poker.

Referência visual pela experiência imersiva em outra época, a estrutura dispõe de ampla variedade de cortes tradicionais e contemporâneos, assim como de caprichos com a barba. “Buscamos despertar a melhor versão do homem em uma convivência, absolutamente, inédita na cidade”, destaca o proprietário,

Fernando Melo.

Relembrando a história nascida de um sonho em fazer parte do mercado de cosméticos, em 2015, a marca pesquisou o arquétipo de homem ideal para reger sua trajetória e conquistou uma linha de produtos fiéis às tradições do século. Frascos de remédio dos anos 30 e o famoso ritual de navalhas e toalhas quentes são resgatados pela barbearia.

A QOD se consagrou como ícone clássico nacional e apresenta produtos exclusivos que envolvem linha capilar, hidratação facial, loções pós-barba, e perfumes inspirados em nomes de whiskys. Aliás, belíssimas embalagens.

Por vezes, o universo da vaidade masculina foi considerado um tabu e o estabelecimento desponta no mercado com a missão de despertar o orgulho de autocuidado nos homens modernos. “É um momento extremamente promissor e alinhado com uma nova sociedade, onde tem a liberdade de ser quem deseja”, salienta Melo.