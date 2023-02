Da Redação



13/02/2023 | 10:43



A notícia é boa. O governo federal anunciou, no início do mês, programa destinado a reduzir número de pacientes nas filas de cirurgias eletivas. É muita gente aguardando. Apenas no Grande ABC, de acordo com levantamento publicado nesta edição do Diário, são 11 mil procedimentos cirúrgicos represados – e a quantidade pode ser ainda maior, já que São Caetano e Diadema não forneceram os dados solicitados pela equipe do jornal. O compromisso da União é investir R$ 600 milhões para atender entre 461 mil e 922 mil brasileiros que tiveram os procedimentos atrasados por causa da pandemia do novo coronavírus, que alterou drasticamente a prioridade sanitária no País desde 2020.



Do montante anunciado pela União, o Estado de São Paulo deve receber R$ 131,2 milhões para executar ações que reduzam a fila de espera, seguindo plano de trabalho que será estabelecido entre os governos estadual e federal. A iniciativa chega em momento oportuno. Há muitas pessoas nas sete cidades aguardando os procedimentos cirúrgicos que foram prescritos por médicos, mas que não puderam ser realizados nos últimos dois anos porque os profissionais de hospitais e clínicas estavam totalmente voltados ao combate do novo coronavírus. A pandemia ainda não passou, mas o controle da doença proporcionado pela vacinação em massa já permite a retomada de certas rotinas.



Além de ceifar quase 700 mil vidas de brasileiros – 12 mil delas de moradores das sete cidades –, a Covid-19 causou o represamento de muitos outros procedimentos, especialmente as cirurgias consideradas eletivas, ou seja, as que não são de urgência e podem esperar por momento mais adequado. A região, como expõem os números de cinco das sete cidades, foi bastante prejudicada neste quesito pelo aparecimento da pandemia. Agora, com o anúncio deste mutirão feito pelo governo federal, finalmente surge uma luz no fim do túnel. Que espera tão longa pelo tratamento adequado não tenha colocado – ainda mais – em risco a saúde destes milhares de moradores do Grande ABC!