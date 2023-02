Defesa quer adiar julgamento do caso de família carbonizada na região

Da Redação



13/02/2023 | 10:18



A defesa de dois réus no caso de homicídio de três integrantes da família Gonçalves pediu postergação do júri que está marcado para 6 de março. Isso porque, como o Diário mostrou, a Justiça adiou o julgamento de Anaflavia Meneses Gonçalves, filha que teria participado do assassinato dos pais e do irmão. Ela passará por exame de sanidade mental em meados de abril, o que motivou a postergação do júri. No entanto, a Justiça determinou que os outros quatro réus do caso sejam julgados no começo de março. “É imprescindível que os jurados tenham acesso aos interrogatórios de todos os réus nesse processo de forma presencial, principalmente em razão de cada um apresentar uma versão diferente nesses autos, o que inclusive motivou até pedidos anteriores de acareação”, disse no pedido a advogada Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, que defende Juliano Oliveira Ramos Junior e Jonathan Fagundes Ramos.



“Para um julgamento justo e imparcial é importante que os cinco réus sejam julgados juntos e que os senhores jurados tenham acesso às oitivas de todos os depoimentos, de todas as testemunhas arroladas, seja pela acusação, seja pela defesa de cada um dos réus e principalmente tenham acesso à versão apresentada por cada um dos réus em seus respectivos interrogatórios perante o conselho de sentença para a apresentação da tese defensiva em observância ao sagrado princípio constitucional da plenitude de defesa”, afirmou a advogada em pedido formulado na última sexta-feira (10).



Segundo a denúncia apresentada pelo MP (Ministério Público), o grupo teria agido no fim da noite do dia 27 de janeiro de 2020, na casa dos pais de Anaflavia, no Bairro Jardim Irene, em Santo André. O casal Anaflavia e Carina (Ramos de Abreu) teriam arquitetado o plano visando quantia em dinheiro. Já Juliano, Jonathan e Guilherme (Ramos) aceitaram participar após a promessa de recompensa financeira. A denúncia cita que o modo de ação dos acusados foi violento, dificultando qualquer tentativa de defesa das vítimas. Flaviana de Meneses Gonçalves, na época com 40 anos, Romuyuki Veras, 43, e Juan Victor Gonçalves, 15, pais e irmão de Anaflavia, foram mortos em casa e encontrados carbonizados dentro do carro da família na estrada do Montanhão, em São Bernardo.