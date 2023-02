Blogueira? Blue Ivy, filha de Beyoncé, posa no Super Bowl e faz Jay-Z suar para tirar boa foto

13/02/2023 | 10:10



Alerta de paizão na área! Jay-Z mostrou que não mede esforços para atender aos pedidos da filhota. O rapper marcou presença no Super Bowl, que rolou no State Farm Stadium, no Arizona, Estados Unidos, no último domingo, dia 12, e chegou acompanhado da filha, Blue Ivy, fruto do casamento com Beyoncé.

Aos 11 anos de idade, a garota mostrou que tem estilo e já é uma verdadeira influenciadora digital. Isso porque ela queria uma foto no famoso estádio e fez o pai suar para pegar um bom ângulo.

Blue entregou o celular na mão de Jay-Z, que até se agachou no gramado para satisfazer a herdeira. Depois de capturar alguns cliques, ele mostrou o resultado e a garota foi logo conferindo se tinha gostado. Será que o pai passou no teste? Parece que sim.