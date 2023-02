Sociólogo José de Souza Martins realiza palestra na UFABC nesta terça (14)

Da Redação



13/02/2023 | 09:54



A UFABC (Universidade Federal do ABC) realiza a aula magna de políticas públicas – “O direito à memória das estruturas sociais profundas no Grande ABC”, nesta terça-feira (14), às 19h, no auditório um do campus de São Bernardo. Na aula magna, o palestrante José de Souza Martins, sociólogo e professor emérito da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP (Universidade de São Paulo), abordará o direito à memória das estruturas sociais profundas na região.



O professor é autor de uma vasta obra, muitas das quais baseadas em pesquisa com foco no Grande ABC, recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira e alguns de seus livros compõem o acervo da biblioteca da universidade. O evento é organizado em parceria com os programas de pós-graduação em políticas públicas e em ciências humanas e sociais e é aberto à comunidade externa. É um convite para os moradores da região conhecerem a universidade, refletirem sobre a história e compartilharem seus saberes com a comunidade universitária. As inscrições devem ser feitas pelo site https://sig.ufabc.edu.br/