Bia Haddad sobe e alcança melhor ranking de sua carreira; Luisa ganha 6 posições

13/02/2023 | 09:52



O bom momento do tênis feminino brasileiro voltou a ser confirmado nos rankings da WTA, na atualização desta segunda-feira. Beatriz Haddad Maia obteve sua melhor posição da carreira, ao subir duas colocações. Aparece agora em 12º lugar na lista de simples. Nas duplas, Luisa Stefani saltou seis lugares.

Bia trocou o 14º pelo 12º posto, cada vez mais perto do sonhado Top 10. A brasileira galgou estas posições ao alcançar a semifinal do Torneio de Abu Dabi, de nível WTA 500. Na boa campanha que exibiu nos Emirados Árabes Unidos, ela eliminou a casaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon e vice-campeã do Aberto da Austrália deste ano, e só parou na suíça Belinda Bencic, atual campeã olímpica, que ficou com o título.

A tenista do Brasil agora está a apenas 575 do Top 10. A décima colocada é justamente Rybakina. Se mantiver a boa fase, ela poderá quebrar essa barreira ainda em fevereiro. Bia terá pela frente nas próximas semanas duas grandes competições, o Torneio de Doha (WTA 500), no Catar, e o Torneio de Dubai (WTA 1000), nos Emirados Árabes.

A subida da brasileira foi a primeira mudança no ranking, pela ordem de posições. Não houve alterações dentro do Top 10 na atualização desta segunda. A polonesa Iga Swiatek segue com boa vantagem na liderança.

Entre as demais brasileiras no ranking de simples, Laura Pigossi manteve o 103º posto, enquanto Carolina Meligeni caiu 12 posições e aparece agora em 226º lugar.

Nas duplas, Bia segue como a número 1 do Brasil. Mas perdeu uma posição e está em 26º. É quase certo que será superada por Luisa Stefani nas próximas semanas. A medalhista olímpica tem foco nas duplas e, no fim de semana, faturou mais um título, também em Abu Dabi, ao lado da chinesa Shuai Zhang.

A brasileira saltou seis posições e aparece em 30º lugar. Em novembro de 2021, Luisa já foi a nona colocada, que é a melhor colocação de uma tenista brasileira na história do ranking da WTA até agora.

MASCULINO

Na lista da ATP, apenas uma alteração movimentou o Top 10 nesta segunda. O americano Taylor Fritz trocou de posição com o canadense Felix Auger-Aliassime e subiu para o sétimo posto. O sérvio Novak Djokovic segue na ponta. O brasileiro Thiago Monteiro, número 1 do País, manteve a 78ª posição.

Confira a lista dos 10 primeiros colocados do ranking feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), 10.485 pontos.

2º - Aryna Sabalenka (BEL), 6.100

3º - Ons Jabeur (TUN), 5.210

4º - Jessica Pegula (EUA), 5.000

5º - Caroline Garcia (FRA), 4.795

6º - Coco Gauff (EUA), 3.992

7º - Maria Sakkari (GRE), 3.616

8º - Daria Kasatkina (RUS), 3425

9º - Belinda Bencic (SUI), 3.275

10º - Elena Rybakina (CAS), 2.860

Confira os 10 melhores do ranking masculino:

1º - Novak Djokovic (SER), 7.070 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 6.730

3º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.940

4º - Casper Ruud (NOR), 5.515

5º - Andrey Rublev (RUS), 4.065

6º - Rafael Nadal (ESP), 3.815

7º - Taylor Fritz (EUA), 3.455

8º - Felix Auger-Aliassime (CAN, 3.260

9º - Holger Rune (DIN), 3.136

10º - Hubert Hurkacz (POL), 2.950