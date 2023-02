Taxas de juros rondam ajustes, com viés de alta nos curtos após piora no Focus

13/02/2023 | 09:39



Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 13, com os longos com viés de baixa, em sintonia com o dólar, enquanto os curtos têm viés de alta após o Boletim Focus ter mostrado piora nas expectativas de inflação para 2023, 2024 e 2025, além de Selic maior para 2023 e 2024.

Ao longo do dia, o investidor deve ficar em compasso de espera pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que será entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, às 22h. Também nesta segunda os diretores do BC se reúnem com economistas.

Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 13,08%, de 13,10% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 12,88%, de 12,87%, e o para janeiro de 2024 ia para 13,45%, de 13,43% no ajuste de sexta-feira, dia 10.