Lexa recria entrada de MC Guimê no BBB23 ao lado de Tina, que acompanha o bloco da cantora no Carnaval de São Paulo

13/02/2023 | 09:11



Lembra que quando Tina Calamba saiu do BBB23 Lexa avisou que as duas seriam amigas aqui fora? Pois parece que essa amizade já começou, de fato! A cantora convidou a ex-BBB para acompanhar o Bloco da Lexa, que aconteceu no último domingo, dia 12, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. E as duas se divertiram muito em cima do trio elétrico.

Mas não parou por aí, não! Lexa ainda aproveitou para recriar a entrada do marido, o MC Guimê, ao lado da ex-sister, que entraram presos pelos braços no BBB e passaram boa parte da primeira semana do programa assim, tendo que jogar juntos, o que rendeu uma amizade lá dentro.

Com as mãos presas por um elástico, as duas mostraram muito bom humor para mostrar como foi a estreia de Tina no Carnaval de São Paulo!

AAAH @tinacalamba que alegria te conhecer!! Obrigada por cuidar tão bem do @mcguime , agora somos amigas minha musa, escreveu Lexa na legenda.