Selic no fim de 2023 passa de 12,50% para 12,75% ao ano, aponta Focus

13/02/2023 | 08:46



Com a indicação do Banco Central (BC) de que deve manter a taxa Selic em 13,75% por ainda mais tempo, as expectativas para os juros básicos no fim de 2023 e 2024 ficaram maiores. No Boletim Focus, a mediana para o fim de 2023 passou de 12,50% para 12,75% ao ano, enquanto para o término 2024 avançou de 9,75% para 10,00%. Há quatro semanas, as estimativas eram de 12,50% e 9,25%, nessa ordem.

Considerando apenas as 81 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 seguiu em 12,75%. Para o fim de 2024, passou de 9,75% para 10,00%, com 80 atualizações na última semana.

No primeiro Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do governo Lula, o colegiado afirmou que a incerteza fiscal e a desancoragem de expectativas inflacionárias em prazos mais longos aumentam o custo da desinflação. O BC manteve pela quarta reunião consecutiva a taxa Selic em 13,75% ao ano.

"O Comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período mais prolongado do que no cenário de referência será capaz de assegurar a convergência da inflação", destacou o BC.

O cenário de referência considera as estimativas da Focus para a Selic. Portanto, o BC indicou que provavelmente será necessário manter o juro em 13,75% para além de setembro, horizonte para o qual o mercado financeiro esperava o primeiro corte quando o Copom se reuniu.

Na Focus divulgado nesta segunda-feira, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9,00%, contra 8,25% de quatro semanas antes. O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que se manteve em 8,50%, de 8,00% há um mês.