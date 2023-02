No Super Bowl, Rihanna usa remix de Rude Boy com funk brasileiro

13/02/2023 | 08:10



Não há dúvidas de que Rihanna fez um show que ficará na história do Super Bowl. No último domingo, dia 12, a cantora voltou aos palcos depois de sete anos longe dos holofotes, e entregou várias surpresas no intervalo do campeonato da NFL. Uma delas foi a presença do funk brasileiro.

Pois é! No meio da setlist, RiRi não chegou a cantar o sucesso Rude Boy, mas dançou ao som do remix da música com um arranjo para lá de diferenciado. O motivo? Ele foi feito em forma de funk pelo produtor baiano Klean.

Nas redes sociais, os seguidores do artista celebraram o acontecido:

Pode gritar agora e comemorar! A Rihanna tocou Rude Boy Remix do Klean agora no Super Bowl. Esse é o nome do remix. Orgulho, escreveu um.