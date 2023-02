Acusado de matar engenheiro por conta de barulho em São Bernardo pede audiência presencial

Da Redação



13/02/2023 | 06:05



Acusado de homicídio por atirar contra a cabeça do engenheiro Francisco Nicolás Lopes Filho, o também engenheiro Mario D’Amore Junior pediu audiência presencial à Justiça. A defesa alega que o “pedido se justifica, primeiramente, pelo fato de o acusado, que é um senhor de 74 anos, apresentar problemas de audição, os quais foram constatados por este defensor”, disse o advogado Luís Ricardo Vasques Davanzo no pedido.

No último dia 2 de janeiro, Mário atirou em Francisco, que estava soltando fogos de artifício na rua onde a família morava, no Riacho Grande, em São Bernardo. O tiro, segundo a perícia, atingiu a cabeça da vítima. D’Amore Junior se irritou com o barulho por causa dos animais de estimação. De acordo com familiares da vítima, os fogos eram em comemoração pela melhora de saúde da mãe da vítima, que superou um câncer. Neste ano, Lopes Filho se mudaria para Europa, onde se casaria com a namorada.