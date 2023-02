Santo André derrota Inter em Limeira e volta a sonhar com classificação

Da Redação



12/02/2023 | 22:21



O Santo André venceu a Inter de Limeira por 1 a 0, em jogo disputado na noite deste domingo no estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, em Limeira. O gol do Ramalhão foi marcado pelo atacante Gabriel Taliari, aos 15 minutos do segundo tempo.

A equipe do Grande ABC vinha de duas derrotas consecutivas, para São Paulo e Água Santa, e agora volta a sonhar com a classificação à segunda fase do Paulistão. Com a vitória, o Santo André chega aos 13 pontos e fica a um do São Bernardo, segundo colocado do Grupo D e que tem um jogo a menos – partida contra o Ituano foi adiado por conta das fortes chuvas em Itu.

O próximo jogo do Ramalhão acontece na próxima quinta-feira, 16, às 19h30 contra o Santos, no estádio Bruno Daniel, em Santo André. Já a Inter vai ao Morumbi encarar o São Paulo, na quarta,15, às 21h45.