Shakira compartilha foto com Rihanna e deseja 'as melhores vibrações'

12/02/2023 | 21:49



Neste domingo, 12, Rihanna subirá aos palcos após alguns anos de hiato na carreira. A cantora se apresenta no intervalo da final entre Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs, jogo válido pelo Super Bowl 57. Por isso, ela recebeu uma mensagem bastante especial de outro grande nome da música momentos antes do seu grande ato.

Shakira publicou um tuíte com uma foto das duas e desejou boa sorte para a artista. "Relembrando bons momentos e desejando as melhores vibrações para o show desta noite, Rih!", escreveu a colombiana, que se apresentou em 2020, ao lado de Jennifer Lopez, no intervalo da competição.

Parceria antiga

Em 2014, Shakira e Rihanna gravaram uma música juntas: Can't Remember to Forget You. A canção explora a capacidade de esquecer uma pessoa ruim, mesmo que você a ame muito.

17 anos em 13 minutos

O show de Rihanna no intervalo do Super Bowl está previsto para durar em média 13 minutos, por isso, um dos desafios da cantora é condensar os oito álbuns e 17 anos de carreira neste curto espaço de tempo.

"Algumas músicas temos que perder por causa disso, e tudo bem. Fizemos um bom trabalho em reduzi-lo. Provavelmente, há cerca de 39 versões do set list. Cada pequena mudança conta", afirmou ela em entrevista coletiva da Apple Music.