No Super Bowl, Rihanna manterá tradição de artistas e não receberá cachê

12/02/2023 | 19:32



Quanto Rihanna recebeu para fazer seu show no Super Bowl LVII neste domingo, 12? Diferente do que muitos podiam esperar, os artistas não recebem cachê.

Ao jornal britânico Independent, um representante da NFL comunicou que a organizadora do evento não paga cachê pela presença dos artistas, mas "cobre todos os custos associados ao show e paga o preço tabelado do sindicato aos artistas".

Trata-se de um valor praticamente irrisório perto das cifras milionárias com as quais os grandes nomes da música estão acostumados.

A ideia é que o tempo de exposição - um show de quase 15 minutos - seja compensador para os convidados a se apresentar, já que estima-se que um anúncio de 30 segundos custe o equivalente a US$ 7 milhões para as marcas que quiserem fazer propaganda no intervalo do Super Bowl.