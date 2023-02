Napoli ganha pela sexta vez seguida e dispara ainda mais na liderança do Italiano

12/02/2023 | 19:11



O Napoli está nadando de braçadas rumo ao título do Campeonato Italiano. Neste domingo, derrotou a lanterna Cremonese por 3 a 0, no estádio Diego Armando Maradona, pela 22ª rodada, e disparou ainda mais na liderança. Dificilmente um oponente conseguirá impedir o time de gritar "campeão". Atualmente, ocupa o primeiro lugar, com 59 pontos, 16 na frente da Inter de Milão, segundo colocada.

O Napoli dominou a Cremonese e não encontrou dificuldade para passar pela lanterna da competição. Aos 22 minutos, Kvaratskhelia recebeu dentro da área e mandou no fundo das redes. Em vantagem, o líder do campeonato foi administrando o resultado, sem dar o contragolpe para o rival.

No segundo tempo, o Napoli voltou a acelerar o jogo e definiu o embate. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Osimhen completou para ampliar o marcador. Assim como tem acontecido em toda a rodada, a Cremonese ficou batendo cabeça e não conseguiu reagir.

O Napoli, então, foi para cima e fez o terceiro aos 34 minutos. Elmas recebeu de Giovanni Di Lorenzo e, de frente para o gol, encheu o pé para ampliar. O líder do campeonato ainda teve a chance de fazer o quarto, mas Raspadori parou na defesa adversária.

A 22ª rodada chegará ao fim nesta segunda-feira com mais dois jogos. Em duelo contra o rebaixamento, o Hellas Verona enfrenta o Salernitana, enquanto a Inter de Milão tenta diminuir a diferença para o Napoli em duelo com o vice-lanterna Sampdoria.