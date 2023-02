Temporal alaga principais vias e paralisa os trens

Artur Rodrigues



12/02/2023 | 18:52



A forte chuva de aproximadamente 1h de duração que atingiu o Grande ABC na tarde deste domingo provocou transtornos na região. Houve alagamentos nas principais vias de Santo André e de Diadema, que prejudicaram os motoristas. O temporal também paralisou as atividades da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O município de Santo André registrou diversas vias com alagamentos: na Avenida Industrial, próximo ao Grand Plazza Shopping; na Avenida dos Estados, no cruzamento com a avenida André Ramalho; na Avenida Giovanni Batista Pirelli, próximo ao Complexo Viário Cassaquera; e na Avenida Lauro Gomes.

A Prefeitura informou que as equipes de limpeza foram enviadas imediatamente aos locais para a realização dos trabalhos de drenagem e a situação se normalizou em alguns minutos.

O forte volume de chuva também provocou alagamento em Diadema, na rua Alexandre de Gusmão, na Vila Nogueira. A Defesa Civil da Prefeitura esteve no local, constatou a limpeza dos bueiros e o escoamento das águas após a diminuição da chuva.

O Corpo de Bombeiros informou não ter recebido chamados para resgate em enchentes ou outros tipos de ocorrências.

O temporal atingiu um trecho da Linha 10-Turquesa da CPTM, que teve suas operações realizadas de forma parcial das 16h07 às 16h29 entre as estações São Caetano e Rio Grande da Serra. Das 16h29 às 17h12, o mesmo ocorreu entre as estações Santo André e Rio Grande da Serra. A estação de Mauá também teve os trabalhos interrompidos entre 17h12 e 17h36. A CPTM informou que a circulação foi normalizada às 17h37.