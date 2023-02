Corinthians empata com a Portuguesa em Brasília

Da Redação



12/02/2023 | 17:50



Em jogo disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Corinthians empatou por 0 a 0 com a Portuguesa pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Com o gramado ruim, a equipe alvinegra teve dificuldades para impor seu estilo de jogo e teve como única chance clara de gol uma finalização de Roger Guedes, defendida pelo goleiro Thomazella.

A Portuguesa, por sua vez, se mostrou satisfeita com o empate desde o início e pouco ameaçou a meta corinthiana, que não contou com a presência de Cássio, cortado por apresentar quadro de virose durante o aquecimento. Seu substituto, Carlos Miguel, pouco trabalhou.

Com o resultado, o Corinthians se mantém na liderança do Grupo C com 14 pontos, seguido pelo São Bento com nove. A Portuguesa continua na lanterna do Grupo D e com a segunda pior campanha do campeonato, com cinco pontos, o que acarretaria no rebaixamento à Série A2 neste momento.

O próximo compromisso do Timão é na quinta-feira, 16, no Derby contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. A Lusa volta a campo na quarta, 15, em confronto direto contra a Ferroviária na briga contra o rebaixamento — a Ferrinha está na última posição, um ponto atrás da Portuguesa.