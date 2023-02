Karin Hils abre o jogo sobre os planos para 2023: - Aproveitar os momentos sem tantas cobranças

12/02/2023 | 18:11



Karin Hils é uma mulher repleta de talentos. A cantora que fez parte do Rouge comentou como se sentiu sobre a indicação de melhor atriz que recebeu por ter interpretado Donna Summer em um musical, em 2022.

- Me senti feliz, pois essa foi uma história intensa de ser contada ao público. Um musical que teve várias interrupções devido a pandemia, mas que ano passado conseguiu encerrar seu ciclo em uma temporada completa. A história de Donna Summer foi intensa e inspiradora, me identifiquei com várias passagens.

Além disso, a artista falou também sobre o convite para interpretar outra diva da música, Alcione, no teatro. E caso você não saiba, Karin Hils foi até elogiada pela própria cantora!

- Homenagear essa enorme artista do nosso país, é um presente para qualquer pessoa que esteja naquele palco, até mesmo pra quem está nos bastidores. São muitos sucessos ao longo desses cinquenta anos de carreira. Tive o privilégio de ajudar a contar essa história no início do semestre passado, tivemos a honra de tê-la na plateia. Ela disse que ficou muito feliz.

Finalizando o bate-papo, a Karin abriu o jogo sobre os seus planos para 2023 e revela que vai pegar mais leve durante o ano e se curtir um pouco.

- Quero curtir um pouco mais as coisas, me permitir relaxar e aproveitar os momentos sem tantas cobranças minhas comigo mesmo, sabe? Além disso, estou gravando mais uma novela no SBT, que logo mais irá estrear, e tem ainda outras três séries inéditas vindo por aí que já gravei para Disney, HBO e Paramount. Na música, deverá haver show sim, além de novos sons.