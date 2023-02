Internautas criticam venda de senhas para tirar foto com Virginia Fonseca

12/02/2023 | 17:10



Deu ruim! Para o lançamento de seu novo perfume, Virginia Fonseca decidiu distribuir senhas. Isso porque, ao comprarem o produto, os fãs teriam a oportunidade de tirar uma foto com a influenciadora. A ideia parecia muito boa, porém, Virginia foi embora e não tirou foto com todo mundo.

Ao descobrirem, os fãs da esposa de Zé Felipe mandaram diversas mensagens a questionando. Virginia decidiu vir a publico e explicar que, ao perguntar para a sua equipe se já tinha tirado todas as fotos, recebeu um sim, e então decidiu ir embora.

Porém, alguns internautas não acreditaram muito na história da influenciadora e mandaram a real:

As pessoas chocadas que a Virginia cobrou por fotos com os fãs, mas vocês lembram o dia que a Juliette pegou a gata no pulo?, disse um.

Essa polêmica da Virginia tá me dando tanta preguiça! A mulher me aparece no evento 19h06 com aquela MULTIDÃO de gente e ela JURA que as 19h49 finalizou e não sabia que ainda tinha gente pra tirar foto [risos]. escreveu outro.