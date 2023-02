Rainha da Bateria, Sabrina Sato aparece vestida de noiva para ensaio de Carnaval no Rio de Janeiro

12/02/2023 | 16:10



Dona da moda! Não é novidade para ninguém que Sabrina Sato não brinca em serviço quando o assunto é escolher looks de tirar o fôlego. Para o Baile da Vogue, a apresentadora usou duas roupas inusitadas. Mas, não acabou por aí!

Depois de deixar a web de queixo caído, Sabrina assumiu seus compromissos na Sapucaí. Isso porque ela é Rainha da Bateria da escola de samba Unidos da Vila Isabel, e tem que estar super afiada para o desfile de Carnaval. E, para deixar todos chocados, a mãe de Zoe estava vestida de noiva.

E tem mais! Através do Instagram, Sabrina aproveitou para mostrar o look completo. No vídeo compartilhado pela apresentadora, ela aparece dando rosas brancas e vermelhas para as pessoas que estavam presentes no local.

Viva nossa fé! Viva nossa Vila Isabel!