Enzo Celulari celebra o nascimento do irmão, Luca

12/02/2023 | 15:11



Na noite do ultimo sábado, dia 11, nasceu o pequeno Luca, fruto da união de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. A grande novidade deixou os seguidores de Claudia e Jarbas muito felizes, e a dupla já ganhou diversas mensagens.

Uma dessas mensagens partiu de Enzo Celulari, filho de Claudia Raia com Edson Celulari, irmão de Luca. O modelo publicou uma frase em seu Storie do Instagram agradecendo pela vinda do irmãozinho.

Deus é bom o tempo todo!, escreveu o galã.

Claudia deu à luz Luca por meio de uma cesariana. O bebê chegou ao mundo com 48cm e 2,96kg.