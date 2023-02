Xuxa Meneghel fala pela primeira vez sobre morte da irmã: -Eu estava sem falar com ela

12/02/2023 | 15:11



Em entrevista à Patricia Kogut, Xuxa Meneghel abriu o jogo e deu mais detalhes sobre sua vida. Apesar de falar sobre diversas coisas felizes, a apresentadora também desabafou e falou sobre a morte de sua irmã Mara Meneghel. Segundo a Rainha dos Baixinhos, elas não estavam conversando, quando Mara pegou um resfriado e morreu de embolia pulmonar.

- Esses dias, perdi minha irmã. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo. Estava com viagem marcada para o Brasil. Acordou com um resfriado e acabou assim. É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde.

Amadurecimento

Além de falar sobre sua irmã, Xuxa também falou sobre suas relações amorosas e revelou que não demonstrava muito afeto:

- Eu era uma pessoa incapaz de falar de afeto. Nunca disse ao Ayrton [Senna] que gostava dele. Eu era uma idiota. Não falava o que sentia.

Amizades

Por fim, a apresentadora falou sobre sua amizade com Pedro Bial, e sua relação com Marlene Mattos. Xuxa disse que, ao reencontrar a diretora de televisão, pensou que ela não havia mudado nada.

- E a Marlene, com quem não falava havia 15 anos. Eu acho que ela foi meio armada, achando que era meu documentário, feito pelo meu amigo Pedro. Já chegou de um jeito assim: Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente.

Eita!