Bombeiros acham corpos desaparecidos após naufrágio do dia 5 na Baía da Guanabara

12/02/2023 | 14:53



O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou, na manhã deste domingo, 12, por volta das 9 horas, os dois corpos que ainda estavam desaparecidos após o naufrágio de uma traineira ocorrido na Baía da Guanabara perto da Ilha de Paquetá, no último dia 5. Segundo os bombeiros, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

No dia seguinte ao acidente, seis corpos foram retirados da Baía de Guanabara, mas ainda faltavam uma mulher e um adolescente de 14 anos, que estavam desaparecidos.

A traineira levava um grupo de 14 pessoas, entre amigos e parentes, e voltava de um passeio a Paquetá, quando foi surpreendida por uma tempestade com fortes ventos.

A embarcação virou. Na ocasião, seis pessoas foram resgatadas com vida por um barco que passava pela região no momento do acidente e levadas para o 19.º Grupamento dos Bombeiros, na Ilha do Governador, onde receberam os primeiros socorros.

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro instaurou um procedimento interno para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente, mas até o momento nada foi divulgado.