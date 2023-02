Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

12/02/2023 | 13:53



Na noite deste sábado, 11, Claudia Raia deu à luz ao seu primeiro filho ao lado de Jarbas Homem de Mello. Segundo o comunicado, Luca nasceu de cesariana com 48cm e 2,96kg. O casal anunciou a gravidez em setembro do ano passado.

Nas redes sociais, a atriz falou sobre a chegada do seu terceiro filho, já que é mãe de Enzo Celulari, 25, e de Sophia Raia, 19, frutos do seu relacionamento anterior com o ator Edson Celulari. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", escreveu ela.

Jarbas descreveu a emoção com a chegada do filho. "Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele? É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele".

Sobre a gravidez aos 55 anos, Claudia pontua que amadureceu. "Foi totalmente diferente de como foi há 20 anos, assim como foi diferente a gravidez do Enzo e da Sophia. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito, eu amadureci, o mundo mudou?", frisou.

A atriz destacou estar "radiante por poder viver tudo isso mais uma vez e compartilhar essa jornada com Jarbas", afirmando que o casal, junto com Enzo e Sophia, está "nas nuvens".

Em entrevista ao Fantástico no fim de setembro, Claudia revelou todo o processo para engravidar aos 55 anos e revelou que descobriu que seria mãe novamente durante uma consulta médica após uma viagem. "Fui descobrir que estava grávida quase na décima semana, quase completando os três meses (de gravidez).

O gênero do bebe e o nome foram divulgados ao vivo no Mais Você. "É Menino! É um bebezão, um meninão. Eu estava neutra, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo que a gente vive. Vamos ter mais um homem incrível no mundo. O nome é Luca".

Na postagem do anúncio da chegada de Luca, diversos famosos encheram os comentários de mensagens carinhosas e de bons desejos ao filho do casal.

"Bem vindo, pequeno irmaoleeee! Te amoooooooo! E amo vocês dois tb! Aiii que emoção!", escreveu a atriz Fernanda Souza. "TIA PRETA TE AMA LUCA", publicou a cantora Preta Gil. "Aí que maravilhosos. Bem vindo, Luca. Muito amor", comentou a apresentadora Angélica.