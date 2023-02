Água Santa é derrotado pelo Palmeiras e perde invencibilidade

Da Redação



12/02/2023 | 13:07



O Água Santa foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 na manhã deste domingo, 12, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O gol alviverde foi marcado por Rony, aos dois minutos do segundo tempo.

Com poucas chances claras de gol de ambos os lados, a partida foi marcada por faltas e entradas fortes, como a de Rodrigo Sam em Endrick. O jogador do Netuno empurrou o palmeirense para fora do campo, aos 31 do segundo tempo, o que gerou uma grande confusão.

Mesmo com a derrota, o Água Santa se mantém na segunda colocação do Grupo B, com 11 pontos, mas viu o Guarani encostar e chegar aos 10 após vencer o São Bento na noite de sábado, 11.

Já o Palmeiras se isolou ainda mais na liderança do Grupo D, com 20 pontos, seis a mais do que o São Bernardo, que ainda enfrenta o Ituano neste domingo. O Verdão tem o melhor ataque e a melhor defesa do Paulistão até o momento, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos.

O Próximo compromisso do Água Santa é na próxima quarta-feira, 15, contra o Red Bull Bragantino às15h, novamente no Inamar. O Palmeiras tem o derby contra o Corinthians pela frente, na quinta-feira, 16, na Neo Química Arena.