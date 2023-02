Simony sobre o fim da primeira fase do tratamento contra o câncer: Resolvi passar por esse processo acreditando e sendo feliz

12/02/2023 | 13:10



Durante todo o seu tratamento contra o câncer, Simony se mostrou uma mulher forte, cheia de alegria e com muita fé! No último sábado, dia 11, ela foi uma das convidadas do Altas Horas e, na atração, falou um pouco sobre o fim da primeira fase do tratamento.

- Agora estou bem melhor, acabei a primeira fase desse tratamento, que eles dizem que é a mais difícil, a mais dolorosa... mas é aquela coisa, eu resolvi passar por esse processo acreditando, tendo muita fé e sendo feliz, disse ela.

Aproveitando o espaço, a cantora, que está com os cabelos bem curtinhos, mandou um recado para todas as mulheres que estão passando pela mesma coisa:

- A gente é linda de cabelo curtinho também!

Nos últimos dias, Simony agradeceu o carinho dos fãs após aderir o corte de cabelo.