Manchester United define vitória no 2º tempo e diminui distância para o Arsenal

12/02/2023 | 13:07



Com dois gols já na parte final do segundo tempo, o Manchester United derrotou o Leeds por 2 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Inglês, e diminuiu a distância para o líder Arsenal na classificação. Com o resultado, o time do técnico Erik ten Hag chegou aos 46 pontos e está a cinco do primeiro colocado.

Os dois gols da vitória foram marcados no segundo tempo. Rashford, de cabeça, e Garnacho, definiram o triunfo para a equipe de Manchester. O Leeds segue na luta contra o rebaixamento, segue com 28 pontos, e tenta uma recuperação urgente no torneio.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Inglês. O Manchester United recebe o Leicester no domingo em pleno Old Trafford. Já o Leeds tem a missão de encarar o Everton na casa do rival.

Apesar da necessidade de uma vitória diante de sua torcida para também melhorar a sua posição na classificação, o Leeds adotou uma postura mais cautelosa contra o Manchester e tentou viver de contra-ataques para surpreender o rival.

As chances, no entanto, surgiram só no final do primeiro tempo. O Leeds deu o primeiro susto com Summerville, que invadiu a área e finalizou com perigo. De Gea fez defesa parcial e o lateral-esquerdo Malacia acabou afastando o perigo.

Nos acréscimos, o Manchester voltou a frequentar a área inimiga e duas oportunidades quase foram convertidas. Aos 46 minutos, Bruno Fernandes chutou e o goleiro salvou. Na cobrança do escanteio, Weghorst desviou de cabeça e quase abriu o placar.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve, mas com uma diferença: o Leeds começou a encaixar os contragolpes e começou a assustar o poderoso Manchester United. Em dois lances seguidos, o time da casa quase marcou. Primeiro McKennie chutou por cima. Depois, Harrison chutou para a linha de fundo.

O jogo ficou mais franco, e o United, mais incisivo. Aos 18 minutos, Dalot carimbou o travessão do Leeds. O brasileiro Fred também perdeu boa oportunidade ao chutar para fora e desperdiçar outra boa chance.

Erik ten Hag resolveu mexer no time escalando Garnacho, e a opção foi certeira. Aos 34 minutos, Luke Shaw cruzou da esquerda e Rashford, de cabeça, abriu o placar. Mais intenso, o United voltou a mexer no placar cinco minutos depois. Lançado em velocidade, Garnacho entrou pela esquerda e chutou forte no canto para ampliar a vantagem. A vitória quase se transformou em goleada no fim, já que Rashford e Weghorst tiveram seus gols anulados. No fim, o placar de 2 a 0 acabou prevalecendo.