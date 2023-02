Indígenas de aldeias da região destacam falta de estrutura e vulnerabilidade

Joyce Cunha



12/02/2023 | 12:56



Conseguir contato com Lídia Krexu Reté Veríssimo, 48 anos, líder dos Guarani Mbya, não é tafera simples. Durante quase duas semanas, a equipe do Diário buscou a liderança da aldeia Brilho do Sol – Kuaray Rexakã para conversar sobre os desafios dos povos que vivem na Terra Indígena Tenondé Porã. Além da Brilho do Sol, fazem parte deste território protegido pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), na região, as aldeias Nhamandu Mirim e Guyrapaju. Essas são as três únicas comunidades indígenas fora de contexto urbano do Grande ABC, todas localizadas no Pós-Balsa, em São Bernardo.

Apesar de terem acesso à internet, via Wi-Fi, inclusive, nos últimos dias os indígenas da Kuaray Rexakã ficaram sem energia elétrica. A dificuldade de comunicação e de acesso às casas da aldeia, por uma trilha estreita e íngreme em meio à mata fechada, estão entre os pontos indicados por Lídia como problemas para quem vive no local.

A falta de infraestrutura básica somada à vulnerabilidade social das 17 famílias da Brilho do Sol estão entre as razões que limitam o desenvolvimento da comunidade. “Tem muita gente que quer ajudar, mas não tem como, porque não tem estrada e o carro não chega. Todo mês a gente enfrenta a trilha”, conta Lídia.

As terras da Brilho do Sol não são adequadas ao cultivo de alimentos, explica a líder dos Guarani Mbya. Os moradores da aldeia dependem de programas sociais. Cada família recebe cartão de R$ 100 ao mês, além de cesta básica de alimentos. “Mas tem família com quatro, cinco crianças. Não dá para duas semanas”, afirma. Ainda assim, a principal reivindicação é por educação. “Queria que nossos jovens pudessem estudar, porque sem estudo não se faz nada”, completa.

A prefeitura de São Bernardo informou que realiza atualização do mapeamento dos indígenas e que possui programas de apoio social, de saúde e educação, especialmente na região do Pós-Balsa, inclusive com a implantação, em 2021, do Polo Avançado de Assistência Social. Diadema destacou a ampliação da participação dos indígenas na construção de políticas públicas. As demais cidades pontuaram ações específicas para esta população que vive em contexto urbano.