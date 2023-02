Tribos urbanas

Joyce Cunha



A crise humanitária no Território Indígena Yanomami trouxe de volta ao centro dos debates a violação dos direitos e a fragilidade das políticas públicas destinadas aos povos originários do Brasil. A exploração ilegal de garimpeiros em áreas protegidas no estado de Roraima mantém em curso o ciclo histórico de crimes contra a população indígena – desde os tempos de ocupação do País pelos colonizadores portugueses.

Em um dos episódios mais recentes e emblemáticos dessa violência, a luta do grupo indígena Pataxó Hã Hã Hãe pela demarcação de suas terras, no Sul da Bahia, terminou no assassinato de Galdino Jesus dos Santos, 44 anos, queimado vivo por cinco jovens enquanto dormia em um ponto de ônibus de Brasília.

O caso aconteceu no dia 20 de abril de 1997. Esta foi a data em que a ribeirão-pirense Jaqueline Cardoso de Carvalho, hoje 52 anos, compreendeu sua origem. “Lembro que minha família de lá (Bahia) ligou pra gente, falando pra assistir os jornais. A reportagem ficou vários dias na mídia nacional e internacional”, recorda. Pela televisão, sua avó reconheceu familiares que foram ao velório de Galdino.

Quando tinha oito anos, Jaqueline se mudou com o pai e os irmãos de Ribeirão Pires para a cidade de Nova Canaã (BA), onde viveu, com a família, até os 15 anos, na Fazenda Jaqueira. “Vivíamos lá com nossa avó e as irmãs dela. Naquela época eu achava que éramos pobres. Não sabia que éramos indígenas. A gente morava em uma casinha de sapê, tomava banho no rio. Eram condições precárias”, lembra.

Até os dias atuais, conta Jaqueline, a região de Nova Canaã é insegura para a população indígena. A violência fez a avó e as tias fugirem de suas terras para a Fazenda Jaqueira. Afirmar, em alto e bom som, a identidade indígena sempre foi um risco. Por isso, entre as crianças, não era permitido falar sobre as origens.

De volta ao Grande ABC ainda na adolescência, Jaqueline é hoje cacica do povo Pataxó Hã Hã Hãe, etnia Kariri Sapuya, de Ribeirão Pires. Reconhecida indígena pelo cacique de sua aldeia de origem, a ribeirão-pirense foi eleita a liderança pelo grupo que representa, formado por 75 indígenas de 27 famílias. Todos moram no bairro Santa Luzia, em contexto urbano.

Em toda a região, de acordo com o Censo 2010, levantamento demográfico mais recente disponível neste momento, 2.351 indígenas vivem nas áreas urbanas dos sete municípios. Muito distante da mira dos garimpeiros, a principal luta destes povos da ‘cidade’ é pela garantia de direitos.

“Durante a pandemia, tivemos negada a aplicação da vacina prioritária aos povos originários, mesmo apresentando na UBS(Unidade Básica de Saúde) a declaração de indígena”, exemplifica a cacica.

Situações semelhantes foram enfrentadas por indígenas em contexto urbano da região e de todo o País. “Muitos lugares só vacinaram o indígena que estava na aldeia. E teve indígena que precisou ir à aldeia, sendo que tinha uma UBS perto da casa dele”, afirma Marcos Aguiar, coordenador da instituição Índios na Cidade, da Opção Brasil, e do Coletivo Índios na Cidade, do Instituto Social e Cultural do Brasil.

O especialista destaca, entre os desafios dos indígenas em contexto urbano, a falta de visibilidade e acolhimento. “Temos que trabalhar o diálogo da cultura indígena na cidade. Falamos muito também sobre geração de renda, trabalho. Sobre o acesso às políticas públicas como cotas nas universidades. Indígena é indígena em qualquer lugar”, ressalta Marcos.

Brenda Carvalho, 14, filha da cacica Jaqueline, tem orgulho das origens e levará adiante as tradições familiares. “Ser indígena significa carregar a luta do nosso povo”, declara a jovem.