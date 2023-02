Famosos parabenizam Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello pelo nascimento de Luca

12/02/2023 | 12:11



Muita felicidade! Como você viu aqui no ESTRELANDO, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciaram o nascimento de Luca neste domingo, dia 12, através do Instagram. O casal contou que o pequeno nasceu na noite do último sábado, dia 11.

A grande novidade deixou os seguidores de Claudia e Jarbas muito felizes, e a dupla já ganhou diversas mensagens. Além dos fãs do casal, alguns artistas e amigos dos mais novos papais também aproveitaram para mandarem felicitações. Além de lindos comentários, a dupla também ganhou alguns corações de Ana Maria Braga, e palmas de Boninho.

A seguir, confira quais famosos comentaram na postagem de Claudia e Jarbas:

Larissa Manoela: Parabéns papais!

Maísa Silva: Felicidades.

Fernanda Souza: Aiiiii nosso Luca! Bem-vindo, pequeno irmão! Te amo! E amo vocês dois também! Ai que emoção.

Isis Valverde: Parabéns.

Reinaldo Gianecchini: Ah que lindeza! Saúde!

Preta Gil: Tia Preta te ama, Luca.

Marcus Majella: Ahh, Que amor! Parabéns !

Angélica: Aí que maravilhosos, bem vindo Luca. Muito amor.

Ary Fontoura: Que felicidade!!! Que o Luca traga mais amor. Amo vocês.