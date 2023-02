Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, saiba mais!

12/02/2023 | 12:11



Foi no meio de setembro que Claudia Raia ao lado de Jarbas Homem de Melo resolveram anunciar publicamente que juntos estão esperando o primeiro filho do casal por meio de algumas publicações super fofas nas redes sociais. A notícia pegou todo mundo de surpresa e vários famosos comemoraram que aos 55 anos de idade, a atriz seria mãe pela terceira vez - visto que ela já tem Enzo e Sophia que são frutos de seu antigo casamento com Edson Celulari.

Tempos depois, Claudia Raia fez questão de revelar o nome da criança durante uma entrevista para o Mais Você, e ela contou que vai continuar seguindo com nomes italianos e o escolhido para o garotinho foi Luca. Que fofa!

E depois de tanto tempo de espera para ver o rostinho do tão aguardado novo membro da família, foi anunciado nas redes sociais que o bebê nasceu na noite do último sábado, dia 11.

Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!