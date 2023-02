Skay Brown brilha em final e fatura o título do Mundial de Skate Park

12/02/2023 | 11:35



Em uma final onde o alto nível técnico foi a marca das aspirantes ao título, a inglesa Sky Brown, de apenas 14 anos, faturou o título feminino do Mundial de Skate Park neste domingo em Sharjah, nos Emirados Árabes. Ela garantiu a conquista com a obter 90,83. Duas atletas do Japão completaram o pódio. Kokona Hiraki terminou em segundo com 86, 66 e o terceiro lugar ficou com a campeã olímpica Sakura Yosozumi, que tirou 85,15.

Feliz pela conquista, a adolescente não conseguiu conter a euforia pelo título e também pela boa exibição na final. "Entrei de uma forma bem descontraída para não sentir o peso da decisão. Quis aproveitar o máximo esse momento de poder estar competindo e brigando por um título. Estou realmente muito feliz", disse Sky.

Na classificação geral entre as oito finalistas, todas as concorrentes conseguiram notas acima dos 80 pontos. Hinano Kusaki terminou em quarto lugar com 84,50, somente dez décimos a mais que a quinta colocada Bryce Wettstein. Lola Tambling ficou em sexto com 81,53 e encerrando o bloco das finalistasMinna Stess aparece com 80,33 seguida de Grace Marhoefer, com 80,18, no oitavo posto.

Na disputa, Sky Brown entrou como favorita pelo seu desempenho nas semifinais, e na segunda das três tentativas, já garantiu o título com a nota de 89,63, jogando a pressão de tentar ultrapassá-la para as outras candidatas. E ela conseguiu o que parecia impossível quando entrou na pista pela última vez: elevou a sua pontuação para 90,83 e deu mais brilho ainda a sua atuação

Campeã olímpica Sakura Yosozumi bem que tentou tirar a diferença. No enanto, com 85,15, conseguiu garantir o pódio, mas na terceira colocação. Apesar de ter perdido a chance de vencer o torneio, ela comemorou bastante o seu resultado.

Esta é a primeira competição valendo pontos para o ranking olímpico na corrida pelas vagas nos Jogos de Paris- 2024.