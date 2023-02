Grávida, Jessie J exibe lindo barrigão e revela sexo do bebê

12/02/2023 | 11:10



Jessie J está lindíssima e feliz da vida com a gravidez do seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman. Sempre compartilhando momentos da fase tão especial, a cantora presenteou os seus fãs com um vídeo exibindo o barrigão e aproveitou para revelar o sexo do herdeiro.

Na gravação, ela soltou a voz em uma nova canção:

Desde que escrevi essa música, toda vez que toco ou canto, o bebê mexe muito... Então, acho que essa faixa é especial. Ah, inclusive, eu vou ter um menino.

Vale pontuar que a canção deve ser lançada em breve, mas ainda não há informações sobre o nome ou a data de lançamento.

No último sábado, dia 11, a cantora chegou ao BRIT Awards com barriga à mostra e um look lindíssimo vermelho.