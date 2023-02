Alexandre Slaviero é detido por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro

12/02/2023 | 10:11



Eita! O ator Alexandre Slaviero foi detido no Rio de Janeiro após ameaçar uma garota de programa com uma arma. As informações são da Fábia Oliveira.

De acordo com a colunista, Slaviero foi detido por policiais e levado para a 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O ator foi autuado por porte ilegal de arma de uso permitido, pagou fiança e responderá em liberdade.

Vale pontuar que Slaviero fez sucesso em Malhação ao interpretar o personagem Kiko. Ele ainda fez três temporadas da produção, entre 2003 e 2006. Atualmente, ele está na Record TV e estrelou produções bíblicas como A Terra Prometida , Jesus e Gênesis.