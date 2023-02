Estratégias, jogo duplo de brother e papo sobre o anjo. Confira tudo que rolou na madrugada do BBB23

12/02/2023 | 10:10



Prestes a ser formada mais uma berlinda na casa mais vigiada do Brasil, os participantes decidiram colocar todos os pingos nos is antes de ir ao confessionário.

Com uma pulga atrás da orelha com Cristian, os brothers do quarto fundo do mar se reuniram e colocaram o participante contra a parede. Mas antes da conversa rolar, eles insinuaram que iriam indicá-lo para testar aqui fora.

- Hoje eu chorei de raiva. Você se passar por mentiroso quando está falando a verdade, você ter que provar a verdade para o seus próprios amigos, porque um traidor está no meio de nós... Isso é muito triste, disse Nicácio.

Aparentemente tranquilo após ser chamado por seus companheiros, Cristian se defendeu das acusações:

- Na hora que a gente se reunisse, eu ia falar com todo mundo. Eu não tenho o porquê de estar escondendo as coisas, mas se vocês não estão confiando em mim, não tenho o que fazer, na boa.

Momentos após a conversa, Key Alves e Gustavo se reuniram no quarto do líder e passaram a desconfiar de outro brother: Fred Nicácio. Na opinião do casal, o médico pode estar querendo se defender atacando Cristian. Eita!

Cavalo de troia?

Após a conversa, Cristian falou com Bruna Griphao e Ricardo e afirmou que não aguenta mais a convivência com o pessoal do seu grupo. Assim que o escutou, Ricardo então sugeriu que ele fosse um cavalo de troia, ajudando com as informações.

Quem será que Amanda irá imunizar?

Claro que a conversa sobre quem Amanda irá imunizar acabou acontecendo. Em bate papo com Fred, Larissa falou o quanto a escolha do anjo pode impactar a sua vida nesta berlinda.

- Ela imunizar a Aline, está me colocando no Paredão.

E aí, quem será que irá enfrentar a berlinda?